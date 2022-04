Pavê galak com morango: prático e saboroso

Creme

1- Em uma panela, misture o leite, a bebida galak, o amido de milho e as gemas e leve ao fogo médio, misturando sempre, por cerca de 10 minutos ou até engrossar o creme. Reserve.

Montagem

2- Passe rapidamente os biscoitos no leite, acomode-os no fundo de um refratário (15 x 15 cm), distribua um pouco do creme reservado e dos morangos picados. Repita as camadas, finalizando com o creme;

3- Decore com as raspas de chocolate e os morangos;

4- Leve à geladeira até o momento de servir.