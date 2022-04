Pão sobrou? Aprenda a aproveitar em farinha de rosca, pão de alho e rabanada

Farinha de rosca

1 - Bata no liquidificador ou processador até obter a farinha da sua preferência. Ideal para receitas como empanados.



Pão de alho

2 - Em uma vasilha, misture a margarina, o alho, o orégano, o cheiro-verde, sal e pimenta até obter uma pasta. Fatie o pão da maneira como preferir, passe a mistura nas fatias e leve para dourar no forno.



Rabanada

3 - Fatie o pão. Em uma tigela, misture o leite e o leite condensado e mergulhe as fatias até que fiquem bem molhadinhas.

4 - Junte os ovos com a canela em outro recipiente. Passe as fatias embebidas no leite nesta mistura de ovos.

5 - Frite em óleo quente e escorra em papel toalha. Sirva com açúcar e canela a gosto.