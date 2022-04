Pão integral com manteiga, presunto, queijo e ovo para um café da manhã reforçado!

1 - Passe 1 colher e meia de manteiga dos dois lados dos pães e doure em uma frigideira antiaderente

2 - Sobre o pão, ainda na frigideira, coloque o queijo e o presunto por cima. Vire para dourar o presunto e derreter o queijo. Reserve.

3 - Derreta o restante da manteiga na frigideira e frite o ovo por 3 minutos sem mexer - ou até o ponto de sua preferência.

4 - Monte o sanduíche com o ovo por cima do presunto e tempere com sal e pimenta do reino a gosto.