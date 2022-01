Pão de nozes com pasta de figo

1. Em uma batedeira, coloque primeiro os ingredientes líquidos: 1 ½ xícara (chá) de água morna, o óleo e o ovo. Reserve.

2. Misture bem o fermento biológico à mistura para pão, junte aos ingredientes líquidos e bata em velocidade máxima por 5 minutos. Acrescente as nozes e as uvas-passas incorporando delicadamente com uma espátula.

3. Coloque a massa em uma forma de 9 x 20 cm untada com óleo e deixe fermentar por 15 minutos, coberta com uma embalagem plástica untada com óleo.

4. Asse no forno preaquecido (180 °C) por 40 a 50 minutos, desenforme e sirva.

Acompanhamento – Pasta de Figos

1. Coloque 10 figos turcos secos picados, as raspas e o suco de 1 laranja e de 1 limão-siciliano e 4 colheres (sopa) de açúcar mascavo em uma panela, leve ao fogo baixo e deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até que os figos comecem a desmanchar e formar uma geleia.

2. Caso seja necessário, ajuste a consistência adicionando um pouco de água, e a acidez, adicionando açúcar.

3. Sirva com o pão