Panqueca de banana integral e nutritiva

1. Misture os ingredientes secos em uma vasilha e os líquidos em outra.

2. Adicione os líquidos aos secos, incorporando levemente e deixe a massa descansar por 5 minutos.

3. Unte com pouco óleo uma frigideira antiaderente (espalhe bem com ajuda de um papel toalha ou pincel). Posicione as rodelas de banana e derrame um pouco da massa até que todas as bananas estejam cobertas.

4. Quando começar a borbulhar, vire o lado da panqueca e deixe por alguns segundos. As panquecas devem ser espessas e ficar bem douradas.