Panqueca de banana e mirtilo para um café da manhã especial

1- Quebre o ovo numa tigela que comporte toda a massa. Bata-o ligeiramente com um garfo;

2- Misture a farinha e o leite, batendo com o garfo até ficar uniforme, sem grumos;

3- Em outro recipiente, amasse a banana até virar uma pasta. Misture à massa de panqueca. Acrescente também metade dos mirtilos, o açúcar e o fermento;

4- Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e derreta uma colher (chá) de manteiga. Despeje uma concha de massa de panqueca. Vire a panqueca, com uma espátula de silicone, quando começarem a aparecer bolhas na superfície. Deixe fritar por dois minutos e transfira para um prato;

5- Repita a operação anterior até acabar a massa. O rendimento pode variar, mas uma concha grande de sopa dá para 4 panquecas;

6- Sirva as panquecas com mirtilos frescos e uma calda preparada com mel diluído na mesma quantidade de água.