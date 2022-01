Nevasca cake é leve, saboroso e muito refrescante

Pão de ló

1 - Em uma tigela, bata os ovos e o açúcar até dobrar de volume.

2 - Adicione a farinha peneirada aos poucos. Misture levemente para não perder a aeração, pois é isso que vai deixá-la fofinha e leve.

3 - Transfira para uma forma média e asse em forno 160ºC por 20 a 25 minutos.

Recheio

4 - Derreta o chocolate em um refratário, acrescente o creme culinário, damasco picado e leite em pó

5 - Corte o pão de ló em dois e monte com o disco de panetone no meio

6 - Finalize com as árvores de Natal, as casquinhas de sorvetes decoradas e o açúcar gelado polvilhado conforme a foto.



Montagem

7 - Cubra todo o bolo com o chantilly. Posicione a primeira casquinha de sorvete no topo do bolo.

8 - Com o chantilly restante, agora colorido na cor verde e com um bico pitanga de confeitar, envolva toda a casquinha com pequenas rosetas, de baixo para cima. Repita o processo nas outras duas casquinhas.

9 - Na lateral, com o mesmo bico, faça triângulos com pequenas rosetas, de baixo para cima, até que fique com o formato de árvore de Natal. Finalize com açúcar gelado para o efeito neve.