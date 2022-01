Massa vegana de lentilha vai te surpreender!

1 - Tire o excesso de óleo do tomate seco com um papel toalha.

2 - Rale a cenoura e pique em pedaços pequenos o alho, o tomate seco e a salsinha.

3 - Ferva 100ml de água em uma panela. Junte as lentilhas, os tomates, molho de tomate, cenoura e alho. Ferva em fogo baixo por aproximadamente 45 minutos, misturando de vez em quando.

4 - Enquanto isso, cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem. Escorra e sirva com o molho de lentilhas e a salsinha picada.