Macarrão português de forno é prático e delicioso!

1- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve;

2- Doure a cebola no azeite, em fogo médio. Junte o tomate, a ervilha, o milho, a azeitona, o palmito e refogue por mais 3 minutos;

3- Acrescente o molho, tempere com sal, pimenta e orégano. Misture o macarrão reservado, os cubos de muçarela e transfira para um refratário. Decore com os ovos e polvilhe com a muçarela ralada. Leve para gratinar em forno preaquecido a 180ºC;

4- Sirva a seguir!