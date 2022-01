Lombo em iscas empanado e assado no forno

1. Em uma tigela pequena, coloque o iogurte, o azeite, o alho e a hortelã, e misture. Cubra com filme-plástico e reserve na geladeira.

2. Em um prato raso, coloque o tempero e envolva as iscas de lombo. Disponha-as em uma assadeira grande e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 30 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourarem. Retire do forno.

3. Sirva acompanhado do molho reservado e da salada de sua preferência.