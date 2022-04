Lasanha de carne moída é deliciosa, prática e rende muito

Massa

1 - Cozinhe a lasanha conforme as orientações do fabricante. Transfira para um refratário com água gelada para não grudar e reserve.

Molho a bolonhesa

2 - Em uma panela, frite a cebola com o óleo, depois o alho. Adicione a carne moída, o molho de tomate e deixe cozinhar por 3 minutos e reserve.

Molho branco

3 - Derreta a margarina, junte a farinha de trigo e mexa.

4 - Vá colocando o leite aos poucos e misturando.

5 - Finalize com o creme de leite, mexa por 1 minuto e desligue o fogo.

Montagem

6 - Em um refratário médio, coloque uma parte do molho à bolonhesa, cubra o fundo com a massa, presunto, da muçarela e molho branco. Faça camadas até sobrar cerca de 1cm da borda do recipiente.

7 - Salpique o queijo ralado e leve ao forno alto (220° C), pré-aquecido, por cerca de 20 minutos.