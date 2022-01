Frango assado com limão e ervas é prático e saudável

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC. Unte uma forma com 1 colher de chá de azeite de oliva

2 - Corte o pimentão e as cenouras em fatias e a cebola em 4 pedaços. Disponha o frango na forma e tempere com o mix de ervas, sal e pimenta a gosto. Cubra com os vegetais fatiados e salpique com o parmesão

3 - Fatie o limão e coloque por cima. Regue com o restante do azeite

4 - Asse por cerca de 40 minutos. Esprema as fatias de limão antes de removê-las para servir