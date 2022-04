Filé de tilápia com creme de curry é tudo de bom

1- Para o creme de curry: picar o alho e a cebola. Ralar a maçã no ralador grosso. Dourar a cebola e o alho, na manteiga. Acrescente a maçã e refogue até começar a secar. Misture o curry e adicione o creme de leite. Ferver até o ponto desejado – pode ser servido como um molho espesso (quase um purê) ou mais fluido. Desligar o fogo e ajustar o sal

2- Tempere os filés de tilápia com sal e pimenta e reserve. Bata os ovos com um garfo. Empane os filés, passando no trigo, no ovo e na farinha panko. Fritar por imersão ou preparar na airfryer.

Sugestão: para o molho mais espesso como um purê, não é necessário acompanhamento. Se preferir um molho mais fluído, servir acompanhado de arroz basmati (de jasmim) ou arroz de coco.