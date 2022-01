Filé de frango em crosta de chia com geleia de damasco, ameixas e uvas passas

1 - Tempere o frango, com o sal, a pimenta e o suco de limão.

2 - Em um recipiente, misture as castanhas, a chia, o tomilho e um pouco de azeite para fazer a crosta.

3 - Esquente uma frigideira com o restante do azeite e grelhe os filés.

4 - Tire do fogo, deixe amornar e cubra com a crosta.

5 - Volte à frigideira e aqueça os filés para aderir a crosta.

6 - Misture a geleia com o limão, as uvas passas e as ameixas.

7 - Sirva os filés fatiados com a geleia.