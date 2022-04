Fácil e saborosa: batata suíça recheada com carne desfiada

1- Cozinhe as batatas com casca em água fervente por 8 minutos, até ficar levemente cozida, e ao mesmo tempo firme e espere esfriar;

2- Refogue a cebola e o alho em uma frigideira com manteiga, adicione a carne seca desfiada, o tomate picado e o creme de leite;

3- Descasque as batatas e rale-as no ralo grosso. Tempere com alecrim, salsinha e sal a gosto;

4- Unte uma frigideira antiaderente com manteiga, coloque batata forrando o fundo. Coloque o recheio e feche com mais batata ralada;

5- Leve ao fogo baixo. Vá pincelando manteiga e fritando a batata. Para virar, use outra frigideira untada e quente e, deixe cozinhar por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até estiver dourada e crocante.