Faça lasanha de bacalhau para inovar no almoço

1- Coloque em uma frigideira o azeite e o alho. Deixe dourar. Junte o bacalhau, as azeitonas, o alecrim e refogue por 3 minutos;

2 - Junte o creme de leite e o requeijão. Misture e reserve;

3 - Espalhe um pouco do recheio em um refratário e algumas fatias de queijo muçarela. Por cima coloque as massas para lasanha. Repita as camadas;

4 - Finalize com queijo parmesão ralado;

5 - Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 min.