Está precisando de uma renda extra? Faça copo da felicidade para vender

1- Em uma panela, coloque o leite condensado e o amido de milho, misture-os e acrescente a mistura do leite em pó. Deixe engrossar em fogo médio;

2- Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture até virar um creme bem homogêneo, depois divida a massa em dois recipientes separados;

3- Em um deles, junte o chocolate meio amargo derretido e misture bem. Na outra metade, misture o chocolate branco e os biscoitos. Tampe os dois com papel-filme e leve para a geladeira;

Montagem

4- Separe em tigelas os morangos, o biscoito recheado, os bombons e os suspiros picados;

5- No primeiro copo, coloque o recheio de chocolate no fundo, os bombons picados, o recheio de biscoito, biscoito triturado, o recheio de chocolate novamente e finalize com biscoitos ou morangos;

6- No segundo copo, coloque o recheio com biscoitos no fundo, o bolinho picado, o recheio de chocolate, morangos, o recheio de biscoito de novo e finalize com os suspiros;

7- No último, coloque o recheio de chocolate, os morangos, o recheio de biscoito, biscoitos triturados, o recheio de chocolate e finalize com bombom;

8- Agora é só aproveitar!