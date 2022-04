Esse salmão grelhado ao molho de limão vai te surpreender

Salmão

1- Tempere o salmão com sal e pimenta a gosto;

2- Em uma frigideira grande, coloque a gordura da sua preferência e leve ao fogo;

3- Frite as postas por cerca de 3 minutos cada lado, ou até que dourem.

Molho

1- Leve o creme de leite ao fogo baixo e deixe ferver por 5 minutos, em seguida junte o sal e a manteiga e espere derreter. Acrescente o suco de limão e retire do fogo;

2- Cubra o salmão com o molho e decore com as raspas de limão.