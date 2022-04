1- Em um recipiente, misture o atum, a cenoura, o tomate, a linhaça, a salsa, o leite em pó e a água até formar um patê. Reserve;

2- Com o auxílio de um rolo, abra as fatias pão e espalhe uma porção do patê reservado;

3- Enrole delicadamente, apertando bem para formar um rolinho. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira até o momento de servir.