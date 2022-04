Esse pavê de cookie é perfeito para a sobremesa

1- Adicione em um liquidificador o leite condensado, o leite de coco, as gemas, a essência de baunilha e a maisena até formar um creme homogêneo;

2- Depois, despeje o conteúdo em uma panela e leve ao fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo e deixe esfriar;

3- Quebre os cookies grosseiramente e reserve;

4- Em um refratário, intercale as camadas de biscoito quebrado e creme branco, terminando com creme e reserve;

5- Misture creme de leite com chocolate ao leite derretido, formando um ganache, e passe por cima do topo do pavê com uma espátula;

6- Leve a geladeira por 2h;

7- Decore com raspas de chocolate e sirva!