Esse cannoli recheado de doce de leite é tudo de bom

1- Em um recipiente coloque a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, a canela e misture;

2- Em seguida, adicione no recipiente 1 ovo inteiro e 1 gema (reserve a clara que sobrou) e misture bem;

3- Acrescente a manteiga, a cachaça, o vinho branco e a baunilha. Misture e vá sovando até obter uma massa lisa e homogênea;

4- Com o auxílio de um rolo de macarrão, abra a massa bem fina. Em seguida, com um aro ou com uma boca de copo bem larga, corte a massa do cannoli em formato de círculo;

5- Envolva a massa do cannoli em um tubo de alumínio ou inox e pincele um pouco de clara para colar uma ponta da massa a outra;

6- Frite a massa em óleo quente até ficar dourada;

7- Retire da panela e escorra em papel toalha;

8- Coloque o doce de leite em uma panela e deixe ferver, mexendo sempre, até engrossar e obter a consistência de um brigadeiro;

9- Quando o cannoli esfriar, retire delicadamente cada tubo, girando-o;

10- Para rechear, use um saco de confeitar para colocar o doce de leite em cada cannoli;

11- Quando estiverem prontos, polvilhe açúcar de confeiteiro em cima.