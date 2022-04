Essa caçarola de couve-flor e brócolis é simplesmente perfeita

1- Pré-aqueça o forno a 200ºC. Unte uma caçarola que possa ir ao forno com óleo de coco;

2- Pique a couve-flor e o brócolis em pedaços e coloque dentro da caçarola;

3- Misture o queijo cottage com noz moscada, tomilho e água para criar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta a gosto e regue os vegetais na caçarola. Jogue o parmesão ralado por cima e asse na prateleira do meio do forno por cerca de 30 minutos.