Essa bolonhesa vegetariana de cogumelos é tudo de bom

1- Pique a cebola, a cenoura e o salsão o mais miúdo que você conseguir. Refogue os legumes no azeite por 5 minutos;

2- Acrescente os cogumelos, também picadinhos, e um pouco de sal. Refogue até evaporar a água que se soltará;

3- Acrescente o tomate. Para "lavar" a lata dos tomates, encha-a até a metade com vinho. Complete com água e despeje o conteúdo na panela;

4- Cozinhe o ragu em fogo bem baixo, com a panela destampada, por 3 a 5 horas. Adicione água sempre que secar e mexa frequentemente;

5- Adicione as ervas, ajuste o sal, tempere com pimenta e sirva quente, com a massa de sua preferência.