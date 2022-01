Cuscuz paulista, receita super fácil e prática

Caldo de legumes

1 - Ferva a água com as cebolas, alho, cenoura, abobrinha, louro, cravo, alho-poró e ervas por 2 horas em uma panela em fogo baixo.





Cuscuz

2 - Aqueça o azeite em uma panela grande, coloque a cebola em cubos e os dentes de alho.

3 - Depois de refogar, junte a cenoura e a pimenta e mexa bem.

4 - Coloque o caldo de legumes e o molho de tomate, ferva por mais ou menos 30 minutos em fogo médio.

5 - Adicione a ervilha, tempere com sal e pimenta, depois acrescente o palmito e metade dos ovos. Cozinhe por 5 minutos.

6 - Agora, a farinha de milho. Misture bem para não empelotar.

7 - Mexa por mais dois minutos até engrossar.



Montagem



8 - Unte uma forma média redonda com furo no meio e acomode ovos restantes por fora com algumas folhas de salsinha para formar um desenho. Complete com a massa de cuscuz, apertando com uma espátula para que fique bem firme. Leve à geladeira por 3 horas e desenforme em seguida.