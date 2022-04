Creme de tomate com queijo empanado para o jantar

Creme de tomate

1- Disponha em uma assadeira os tomates, as cebolas, os dentes de alho, a pimenta calabresa, a noz-moscada, o azeite e o sal;

2- Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos ou até dourar levemente os tomates;

3- Retire do forno e transfira nosso assado para o liquidificador. Acerte a consistência com água quente e a cremosidade com o creme de leite;

4- Reserve quente.

Queijo empanado

5- Corte o queijo muçarela com a ajuda de um aro e em seguida divida ao meio com uma faca. Reserve as aparas para outra receita como queijo quente ou tapioca;

6- Empane as rodelas de queijo muçarela passando primeiro na farinha de trigo, em seguida nos ovos batidos e por último na farinha panko;

7- Frite em óleo vegetal quente por aproximadamente 1 minuto de cada lado, ou até dourar levemente;

8- Leve os queijos ao forno pré-aquecido a 160°C por 5 minutos para aquecer bem por dentro;

9- Sirva quente com o creme de tomate.