Coxas de frango no leite de coco para caprichar no almoço

Tempere as coxas de frango com sal, cominho, cúrcuma, e regue-as com o suco de tangerina;

Em uma panela, aqueça o azeite e sele as coxas de frango, dourando-as por todos os lados (vá adicionando o líquido da marinada neste processo);

Adicione a abobrinha e refogue rapidamente. Depois, junte o leite de coco e deixe cozinhar por alguns minutos, até que o creme esteja quente;

Finalize com cebolinha e sirva.