Chocotone low carb é uma opção deliciosa para seguir no projeto verão

Massa

1 - Misture os ovos, a farinha de amêndoas, xilitol, a goma xantana, o fermento e raspas de laranja, extrato de baunilha, canela e noz moscada.

2 - Adicione o chocolate picado e misture bem.

3 - Transfira para forminhas de papel próprias para panetones e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus para assar por cerca de 35 minutos.



Cobertura

4 - Cubra o chocotone com a ganache feita com chocolate 100% e leite de coco. Decore com raspas de chocolate.