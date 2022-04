Caponata de berinjela no forno é uma receita fácil, prática e saudável

1 - Deixe a berinjela de molho com água, sal e vinagre por 15 minutos (para não escurecer) e escorra.

2 - Misture todos os ingredientes em uma forma grande, cubra com papel laminado e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º C por aproximadamente 1 hora. Mexa de vez em quando para não queimar. Tire do forno, deixe esfriar e sirva com torradas ou pão.

Quantidade

É possível adequar a quantidade dos ingredientes conforme a quantidade que você quiser preparar. Essa receita rende um recipiente médio.

Dica

A caponata fica ainda mais gostosa se servida no dia seguinte. Isso porque a conserva pega ainda mais sabor de um dia para o outro.

Como tirar acidez

Ainda durante o preparo, um dos motivos de a caponata ficar muito ácida pode ser a cebola. Assim, coloque-a em água com açúcar para tirar o excesso de acidez, deixe por uns 5 minutos, enxágue e só use depois use.

A segunda dica é depois de terminado o preparo. Procure fazer à noite e deixe a berinjela escorrer na pia até o dia seguinte. Se achar que não foi suficiente, acrescente um pouco de açúcar na mistura para cortar a acidez.

Durabilidade

A caponata de berinjela é um alimento em conversa, portanto, deve ser mantido na geladeira logo após o seu preparo.

Se você armazenar em um recipiente bem limpo e fechado, pode durar até duas semanas na geladeira.

Também é possível congelar a caponata de berinjela, um método que economiza muito tempo na cozinha.





