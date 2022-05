Cannoli de limão é um docinho delicioso e vai te conquistar!

1 - Em um recipiente, coloque a farinha, o açúcar e o sal. Faça um furo no meio e junte o vinagre, o azeite e a água. Misture bem até obter uma massa homogênea. Transfira para uma tigela, untada com azeite, cubra com filme plástico e deixe descansar.

2 - No processador, bata a ricota, o suco de limão, o creme de leite e o açúcar até obter ficar bem cremoso. Deixe na geladeira.

3 - Abra a massa em mesa polvilhada com farinha e corte rodelas de 10 cm de diâmetro. Com um disco de massa, enrole em um canudo de alumínio para cannoli untado com azeite, e grude a ponta com um pouco de água.

4 - Aqueça o óleo e frite as massas aos poucos até dourar. Tire, deixe esfriar e retire da forma, puxando delicadamente com cuidado para não quebrar.

5 - Coloque o creme em um saco plástico próprio para congelamento ou confeitar, corte a ponta e recheie os cannolis, deixando aparecer o creme nas duas pontas. Coloque o açúcar de confeiteiro em uma peneira e polvilhe sobre os cannolis. Sirva.

Calorias: 220 a unidade

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Este maravilhoso cannoli tem um recheio que vai te surpreender! Veja a receita

Doce italiano: cannoli com massa de pastel e gotas de chocolate

Taça de leite condensado com raspas de chocolate