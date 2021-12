Broa salgada de frigideira fica pronta em 15 minutos

1. Em uma tigela média, coloque os ovos, o fubá, o tempero, o fermento, a salsa e o queijo ralado, e misture até obter um creme espesso e homogêneo.

2. Em uma frigideira média (24 de diâmetro), untada com manteiga sem sal, espalhe a mistura e leve ao fogo baixo, com a frigideira semitampada, por 8 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourar.

3. Retire do fogo e sirva em seguida acompanhado do requeijão.