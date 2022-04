Bombom recheado superfácil de fazer

Recheio

1- Em uma panela junte a gelatina com a água e leve ao fogo, em banho-maria, para derreter;

2- Em um recipiente, misture bem a gelatina com o beijinho. Reserve;

Cobertura

3- Faça a temperagem do chocolate de acordo com as instruções da embalagem;

4- Espalhe uma camada de chocolate em formas para bombons e leve-as à geladeira para secar com a cavidade voltada para baixo;

5- Depois de secos, recheie os bombons com o beijinho;

6- Cubra com chocolate, fechando os bombons;

7- Nivele com uma espátula e leve à geladeira para secar;

8- Retire da geladeira e desenforme-os quando estiverem completamente secos.