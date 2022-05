Bolo de fubá sem glúten e sem lactose

1- Coloque os ovos, água, mel e óleo de coco no liquidificador, bata por 2 minutos;

2- Abra e acrescente a farinha de amêndoas e fubá, então bata rapidamente até ficar homogêneo, acrescente o fermento e de algumas pulsadas;

3- Despeje a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz, e leve para assar no forno já pré-aquecido em 180º até dourar;

4- Faça um teste espetando um palito no centro do bolo e veja se sai limpo, caso saia com massa crua será necessário assar um pouco mais.