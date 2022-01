Bolo de fubá integral combina com café fresquinho

1. Unte uma forma com furo central com óleo de coco e polvilhe com fubá. Reserve

2. Em uma tigela misture o fubá, a farinha, o açúcar, o fermento e a erva-doce. Em seguida, adicione a água, o leite de coco e o óleo de coco e mexa bem.

3. Despeje a massa na forma previamente untada e polvilhada e leve ao forno preaquecido a 180°C, por aproximadamente 30 a 35 minutos. Espere esfriar, desenforme e decore com erva-doce e fubá. Sirva com café bem quentinho.