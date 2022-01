Berinjelas e romãs com molho de soro de leite coalhado: para surpreender

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC e cubra uma assadeira pequena com papel laminado.

2 - Corte a berinjela na longitudinal. Tire as folhas de tomilho dos ramos e disponha-os sobre as metades da berinjela. Regue cada uma igualmente com 1 colher de sobremesa de azeite de oliva.

3 - Distribua-as berinjelas na assadeira com a parte cortada para cima e asse por aproximadamente 35 minutos, ou até que o interior esteja macio.

4 - Misture o alho picado com o soro de leite coalhado e o iogurte grego para formar um molho cremoso.

5 - Segure a romã sobre uma tigela e tire as sementes. Peneire o suco e retire a membrana ou pele que sobrar.

6 - Espalhe a mistura de soro de leite coalhado por cima da berinjela e salpique-as com as sementes de romã.