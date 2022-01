Berinjela à parmegiana garante uma refeição deliciosamente saudável

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2 - Tire o talo da berinjela e corte-a em fatias de 0,5cm de espessura. Disponha-as em uma tigela em camadas e salpique um pouco de sal. Faça novas camadas de berinjela e salpique cada uma com sal

3 - Pique o queijo e os tomates em pequenos pedaços e amasse os tomates até parecer um molho

4 - Retire o excesso de água e sal nas fatias da berinjela

5 - Unte uma assadeira pequena com azeite e faça uma camada com os tomates e muçarela picados e, em seguida, faça uma camada com as fatias de berinjela. Repita o processo até que os ingredientes tenham acabado e finalize com parmesão.

6 - Asse por aproximadamente 40 minutos e sirva com manjericão fresco.