Batatas gratinadas para um almoço especial

1- Pré-cozinhe as rodelas de batata em água fervente até que fiquem levemente macias (elas não podem ficar moles demais);

2- Enquanto isso, em um recipiente, misture os cremes de leite, o sal, a pimenta e a noz-moscada;

3- Em um recipiente que possa ir ao forno, encaixe as batatas na posição vertical, mantendo-as em pé, apoiadas umas nas outras, intercalando as batatas inglesas e as batatas doces;

4- Regue com a mistura de creme e salpique os queijos;

5- Salpique também alguns ramos de tomilho;

6- Leve ao forno a 200 graus por 30 minutos. Sirva.