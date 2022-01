Batatas assadas com camarão são saudáveis e saborosas

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2 - Lave as batatas e fure com um garfo várias vezes. Cubra cada uma com papel laminado e disponha-as em uma forma para assar por cerca de 30 minutos

3 - Em um recipiente, misture o iogurte e o leite até que se forme um molho cremoso

4 - Pique a cebolinha e o endro e incorpore ao molho de iogurte. Tempere com suco de limão a gosto

5 - Cubra as batatas assadas com o molho de iogurte e camarões