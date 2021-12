Barquetes de abobrinha recheadas de atum

1. Corte as pontas das abobrinhas e lave-as bem. Corte cada abobrinha ao meio, no sentido horizontal.

2. Leve ao fogo brando as abobrinhas para cozinharem em água abundante temperada com sal. Cozinhe até que, enfiando-se um garfo nas abobrinhas, este entre com pouca dificuldade.

3. Escorra e retire o excesso de miolo com o auxílio de 1 colher de chá. Reserve o miolo.

4. Numa tábua, vire as abobrinhas com a abertura voltada para baixo e deixe-as escorrer. Reserve.

5. Numa tigela junte o atum com seu óleo, o tomate, a cebola, o alho, a salsa e o miolo das abobrinhas reservado. Tempere com sal e pimenta a gosto. Misture e reserve.

6. Numa assadeira antiaderente, distribua as metades de abobrinha. Recheie com a mistura de atum.

7. Salpique o queijo pela superfície.

8. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido por cerca de 15 minutos ou até o queijo derreter e a abobrinha ficar bem quente.

9. Sirva em seguida.