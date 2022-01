Bacalhau com batatas é rápido, prático e vai impressionar!

1 - Coloque as batatas em uma tigela. Corte o alho ao meio e junte as batatas, os tomates-cereja e as azeitonas. Tempere com azeite, alecrim e sal. Reserve.

2 - Cozinhe o bacalhau por 5 minutos em água fervente e escorra. Disponha as postas em um refratário. Espalhe os ingredientes temperados. Leve para assar em forno pré-aquecido por pelo menos 40 minutos.