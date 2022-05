Aprenda a preparar uma deliciosa pizza vegana integral

1- Utilizando a panificadora ou o processador de alimentos, misture todos os ingredientes da massa até a mistura ficar homogênea;

2- Cubra a massa com um plástico e deixe descansar por cerca de 40 minutos;

3- Enquanto a massa descansa, prepare o molho batendo os ingredientes no processador de alimentos ou no liquidificador. Você pode deixar o molho mais batido ou com pequenos pedacinhos;

4- Corte, pique e fatie os vegetais da cobertura e tempere com azeite, sal e pimenta;

5- Abra a massa de pizza com ajuda de um rolo formando um círculo e faça alguns furos no centro da massa com ajuda de um garfo;

6- Leve a massa para assar no forno elétrico por cerca de 5 minutos em 230ºC;

7- Retire a massa do forno, espalhe o molho e a cobertura;

8- Leve novamente para assar até que a massa esteja bem cozida e os vegetais ligeiramente gratinados;

9- Retire do forno, regue com mais azeite e ervas frescas ao seu gosto e sirva!