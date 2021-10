Aprenda a fazer polvo à provençal

Cozinhe o polvo na água com sal por 45 minutos e verifique o ponto de cocção em função do tamanho. Reserve e separe os tentáculos.

Em seguida, corte em laminas os pimentões e a cebola. Depois cozinhe as batatas com pele e reserve.

Tire a pele das batatas e amasse no garfo, tempere com sal, salsinha picada e azeite. Corte os tomates e dispense as sementes.

Salteie no azeite os pimentões e a cebola, tempere com sal e adicione os tomates, azeitonas e dentes de alho.

Por fim, salteie no azeite o polvo temperado com páprica defumada e sal até deixar dourado e bem quente por dentro.

Num prato, disponha a batata, por cima os legumes e termine pelos tentáculos de polvo.