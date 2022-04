Aprenda a fazer camarão na moranga

1- Com uma faca afiada, faça um corte na parte superior da moranga, formando uma tampa. Retire a tampa, retire as sementes e reserve a tampa;

2- Espalhe o requeijão na parte de baixo da moranga e o creme de queijo minas nas laterais. Tempere o camarão com sal e pimenta e reserve;

Caldo

3- Leve uma panela média ao fogo alto. Quando aquecer, coloque o azeite, as cascas e as cabeças dos camarões. Mexa bem e deixe cozinhar por cerca de 2 minutos;

4- Adicione a água, os talos de salsinha, a cebola, o tomate e os grãos de pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 20 minutos, sem deixar o caldo ferver. Desligue o fogo. Com uma peneira coe o caldo e reserve;

Recheio

5- Em uma frigideira em fogo alto, coloque o azeite, a manteiga, doure os camarões e reserve;

6- Em uma panela média, coloque o azeite e leve ao fogo baixo. Quando aquecer, refogue a cebola e o alho picado, mexa bem e deixe por mais 1 minuto. Junte o tomate picado, o caldo de camarão e todos os ingredientes restantes. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos. Acrescente os camarões fritos, misture bem e deixe cozinhar por mais 2 minutos. Retire do fogo;

Finalização

7- Preaqueça o forno a 200 ºC;

8- Coloque o recheio na moranga. Coloque uma colher de creme de queijo minas sobre o recheio e feche levemente com a tampa. Forre com papel-alumínio todo o fundo e a lateral da moranga. Coloque a moranga em uma assadeira em banho maria por 90 minutos aproximadamente. Retire do forno, despreze o papel-alumínio e coloque a moranga em um prato.

- A dica é servir com arroz branco como acompanhamento.