Whey Protein: a queridinha dos atletas também traz benefícios para os cabelos

Ao lado do frango e da batata doce, a whey protein está no pódio dos três alimentos sempre presentes nas dietas de entusiastas dos exercícios físicos e de quem é adepto do fisiculturismo ou almeja um corpo escultural. É um suplemento feito a partir da proteína extraída do soro do leite e é composta por aminoácidos que são rapidamente absorvidos pelo corpo, ou seja, ajudam na construção de músculos e tecidos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Mas, de acordo com a ciência, os benefícios da whey protein vão muito além do ganho de massa muscular e da estética. Pesquisas o destacam o suplemento proteico com importante função na desintoxicação do organismo e na modulação do sistema imunológico, e suas indicações se multiplicam cada vez mais, podendo ser indicado até mesmo para outros tipos de tratamentos de saúde.

Continua depois da publicidade





De acordo com o médico e tricologista Ademir Carvalho Leite Júnior, “fica evidente que há inúmeras vantagens no uso da whey protein, em especial quando percebemos que o seu uso transcende aquele para o qual ele vem sendo utilizado desde sua origem, pelos atletas”. O médico conta ainda que a whey protein pode ser usada no controle da hipertensão arterial, diabetes, auxiliar em dietas, adjuvante no tratamento do câncer, imunidade, sarcopenia, doenças hepáticas e cardíacas.





Quem tem alguma dessas doenças sente o impacto dos remédios convencionais diretamente nos cabelos, que ficam mais frágeis, quebradiços, finos, sem vida e sofrem muita queda. “Além desses pacientes, quem também se alimenta de maneira inadequada, com baixa ingestão de proteínas, pessoas em programas de redução de peso, aqueles que passaram por cirurgias, os que estão com imunidade baixa, aqueles cujo estilo de vida não favorece hábitos saudáveis, pessoas com problemas digestivos e pacientes que passaram por cirurgia bariátrica podem colher benefícios capilares com o uso da whey protein ”, explica o tricologista.





Se somar o uso convencional do whey protein, pelos atletas, com os benefícios que a proteína pode fazer ao corpo, por qualquer pessoa, vale muito a pena fazer seu uso. “Tenho percebido que, usado de forma adequada, na quantidade adequada, e bem orientado por um profissional qualificado, este tipo de produto pode promover grandes benefícios à saúde como um todo, incluindo a saúde capilar”, finaliza Leite Júnior.