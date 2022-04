Aprenda a montar uma marmita saudável para o trabalho

No Brasil, 60% da população prefere levar comida de casa para o trabalho ao invés de gastar em restaurantes ou delivery, segundo pesquisa da Consultoria Galunion. O hábito se dá devido ao aumento nos preços dos restaurantes, que foi impulsionado pela inflação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Além do custo menor, o preparo de marmitas em casa pode ajudar a criar uma alimentação mais saudável, que é essencial no cuidado com a saúde. “Manter uma boa alimentação na fase adulta é muito difícil. Além do mais, nosso gasto energético está cada dia menor, por causas das facilidades tecnológicas. Com isso, se mantivermos maus hábitos alimentares, existe grandes chances de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade”, explica a nutricionista Márcia Xavier, professora do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina.

Continua depois da publicidade





Pensando nos benefícios de uma alimentação saudável, a nutricionista separou algumas dicas para o preparo das refeições. Confira que deve conter em cada marmita:





Cereais: como fonte principal de energia, pode ser usado o arroz (branco ou integral) e o macarrão (ao molho ou alho e óleo).





Leguminosas: como fonte de proteína vegetal, as marmitas podem conter feijão (carioca, preto, corda, entre outros), lentilha, ervilha ou grão-de-bico.

Continua depois da publicidade





Proteína animal: como fonte de proteína animal, pode ser usada carne vermelha (cozida ou moída), frango (cozido, assado ou ao molho) ou peixes (cozido ou ao molho). É importante dar preferência aos pratos que contenham molho, para evitar o ressecamento dos alimentos.





Verduras: como fonte de vitaminas e mineiras, em um pote à parte, pode ser levado alface, tomate, repolho, acelga, rúcula, cenoura ou beterraba raladas.





Legumes: como fonte de vitaminas e mineiras, as opções disponíveis são batata, cenoura, brócolis ou vagem, todos eles cozidos ou até mesmo assados.

Frutas: as frutas entram como uma sobremesa saudável. Elas podem ser inteiras, como banana, maçã, laranja, pera e goiaba, ou cortadas, como abacaxi, manga e mamão.