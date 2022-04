Aprenda a montar uma lancheira saudável para seu filho

Uma alimentação saudável é fundamental para um bom desenvolvimento da criança, auxiliando no crescimento e na concentração. A montagem de uma lancheira saudável para os pequenos, no entanto, pode ser um problema para os pais, principalmente pela dificuldade em compreender quais alimentos são saudáveis e distinguir um lanche de uma grande refeição, como almoço e jantar.

“Muitas vezes nos deparamos com situações em que a correria do dia a dia e falta de tempo para preparar, organizar a planejar um lanche saudável nos deixa sem muita percepção de como deveria ser um lanche que agregue conteúdo nutricional relevante para nossos filhos”, afirma Francisca Malvina Feitosa de Oliveira Duarte, nutricionista do Centro Educacional Sesc Cidadania, em Goiânia.

Além de ficar atento ao tamanho da refeição, na hora de montar a lancheira, os pais precisam saber como é a alimentação da criança, a sua rotina alimentar e sua capacidade de manter os hábitos saudáveis no dia a dia.





A porção adequada do lanche deve levar em consideração o momento em que a criança está vivendo, por isso, é necessário observar que tipo de atividade ela terá na escola, a disposição que ela está em se alimentar, se a última refeição foi de um volume maior ou de uma digestão mais dificultada. Tudo isso vai influenciar na montagem da lancheira do dia.





Para escolher os lanches, também deve-se considerar algumas regras da boa alimentação, como a qualidade dos alimentos e a harmonia entre os nutrientes, carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais.

Os alimentos naturais devem ser priorizados, evitando os industrializados e processados. É importante ter sempre disponível os alimentos, frutas e vegetais da época, além de utilizar alimentos que facilitem o momento do lanche, como pedaços menores, frutas picadas, castanhas, frutas secas.





Uma dica é planejar a montagem da lancheira com antecedência. Pode ser feito um esquema semanal organizando os lanches por dia durante toda semana, tentando variar os alimentos.





A lancheira também pode ser montada utilizando objetos que atraiam a criança, como potes coloridos, gafos e colheres em formato de animais. Os alimentos podem ser cortados em formatos divertidos, como estrela, animais e palitos, assim a criança vai se sentir mais atraída, pois ela também come com os olhos.





Eventualmente, a criança vai se deparar com a lancheira de algum colega, e pode ser que ela esteja mais apetitosa e atraente. Caso a criança opte por trocar o lanche com o do amigo, deixe que ela consuma o alimento, mas é importante continuar agindo com determinação, persistência e paciência para ensinar hábitos alimentares saudáveis para a ela.