Nutricionista e chef dão dicas para as festas de fim de ano

As festas de fim de ano são muito aguardadas e têm o propósito de união e celebração. Como toda festividade, espera-se comida gostosa, que traga conforto e carinho. No entanto, esse cenário também é propício para exageros. Ainda assim, é possível seguir algumas dicas que ajudam a aproveitar ainda mais o momento de confraternização com equilíbrio.

Para Ana Maria Moura nutricionista do programa Mais Saúde da Sodexo On-site Brasil, muitos casos de mal-estar ou aquela sensação de ‘estufamento’ surgem logo depois da ingestão de refeições pesadas, com alto teor de gordura. “Geralmente, as comidas de festas são mais gordurosas e para economizar tempo acabamos optando por molhos ou refeições já prontas. Uma aposta para fugir disso, é utilizar temperos naturais como cebola, alho, louro, salsinha, cebolinha, pimenta e coentro no preparo. Eles são ótimos substitutos do sal, açúcar, óleos e gorduras, que devem ser utilizados em menor quantidade para não prejudicar a saúde”, comenta.





Outra dica é fazer um lanche saudável antes da festa - assim, você evita os exageros. Além disso, tenha prazer com cada escolha, saboreie cada pedaço sem ficar pensando na próxima porção. “O mais importante é concentrar-se no que consumiu, e não ficar pensando no que não consumiu”, aponta a especialista.





A nutricionista ressalta ainda que é importante se manter bem hidratado, especialmente nessa época com altas temperaturas. “Com o calor, o nosso organismo precisa manter uma temperatura adequada para funcionar e o principal mecanismo para essa regulação é a transpiração, que faz aumentar a eliminação de água e sais minerais, necessitando de mais líquidos durante o dia. Se consumir bebidas alcoólicas, a atenção em ingerir mais água deve ser dobrada! Além de diminuir a ressaca, a água ou sucos naturais ajudam no processamento do álcool pelo fígado diminuindo os efeitos da intoxicação no organismo”, diz.

Vale ressaltar o alerta sobre medidas que podem ser tomadas após as ceias caso aconteça exagero no consumo de comidas ou bebidas. “Se sentiu que comeu muito nas confraternizações, não inicie um jejum e nem fique se sentindo culpado. A alimentação saudável não se resume a um dia ou uma refeição, assim o importante é fazer escolhas mais saudáveis durante as outras refeições”, conclui.