Nutricionista dá dicas para as ceias de final de ano

Férias, recesso, confraternizações e as ceias. Tudo caracteriza o fim de ano. Tanto que algumas pessoas estão começando a dizer que dezembro é a sexta-feira do ano. Para a grande maioria, entre os momentos mais esperados está a ceia, com comida farta e pratos tradicionais da época. Entretanto, muitos se sentem culpados depois por “enfiar o pé na jaca”.

Mas saiba que é possível conciliar as refeições especiais com uma boa alimentação, segundo a nutricionista Lys Araújo. "Mesmo que a oferta de alimentos seja grande nas ceias, ter controle e moderação no momento das refeições é um bom início. Não é necessário comer todos os alimentos disponíveis na mesa", salienta a especialista, que esclarece que não há comida proibida. "Não existem alimentos proibidos para nenhum momento, refeição ou ocasião. O que deve ser evitado são os exageros, principalmente em preparações mais calóricas", explica. Araújo destaca que o importante é sempre ter moderação, como em qualquer outra época do ano. "Aproveite as delícias desse momento, mas evite consumir quantidades que ultrapassem a sua saciedade. Reduza as porções para que você possa provar 'um pouquinho de tudo'". Ela elenca algumas dicas para se ter uma ceia mais nutritiva.

Substituições





Os cardápios tradicionais costumam ser cheios de gorduras, açúcares e sal, mas a nutricionista conta que os pratos típicos podem ser reformulados e adequados ao clima. “Por exemplo, o salpicão. É possível fazer uma receita deliciosa sem maionese, mas com iogurte natural. Para enriquecer o prato, opte pela ameixa, que ajuda a regular o funcionamento do intestino, pois é rica em fibras”. E completa: “A recomendação para uma alimentação saudável não muda, aposte em alimentos menos processados, com menos açúcar, sódio e gorduras e mais naturais ou minimamente processados. Quanto mais desses houver na ceia, mais saudável ela será”.





Aves





Comuns e muito consumidas, as aves natalinas têm diferenças entre si e a especialista detalha sobre as duas mais consumidas: “O peru apresenta uma quantidade menor de gordura, sódio e calorias em relação ao chester. Contudo, se a preferência da família for o chester, invista na versão sem tempero. A temperada tende a apresentar mais sódio, corantes e conservantes, pois são utilizados temperos industrializados. Tanto para o chester quanto para o peru, aposte nas ervas naturais, adicione curry, páprica e azeite. Pequenos toques que irão deixar o alimento mais leve e gostoso”, diz.





Refeição





“Normalmente se tem uma grande variedade de todos os grupos alimentares. Opte por uma opção de cada grupo. Não fique beliscando durante toda a noite. Faça uma refeição. Monte o seu prato para essa refeição com uma opção de cada grupo, por exemplo: coloque uma opção de acompanhamento, uma de guarnição e uma opção de prato proteico. Já as saladas e frutas podem ser consumidas de forma livre.”





Bebidas





As bebidas alcoólicas também podem ser calóricas, além de desidratar e desajustar o organismo. “É claro que uma taça de champanhe não colocará em risco todo o seu plano alimentar, mas evitar exagerar é importante. Opte por bebidas menos calóricas, como o espumante e vinho. O vinho tinto, além de tudo, é rico em resveratol – substância que atua como antioxidante. Se beber, tente intercalar a bebida alcoólica com copos de água, isso ajuda a manter o corpo hidratado e evita ressaca, além de fazer com que você beba menos em volume. Mas não se esqueça, a melhor bebida alcoólica para qualquer ocasião é aquela em que você se satisfaz com menos!”, destaca.





Frutas secas e castanhas