Aprenda cinco dicas para introduzir frutas na alimentação das crianças

Acrescentar frutas ao cardápio diário das crianças é muito importante para garantir uma dieta saudável e equilibrada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o bebê pode consumir frutas amassadas ou raspadas a partir dos 6 meses. Somente após 01 ano de idade é recomendado servir porções sólidas e devidamente cortadas com a supervisão dos pais ou responsáveis.

Mesmo sendo fundamental para a saúde, pode ser um grande desafio incentivar as crianças a consumi-las com frequência, não é mesmo? A Mimo, uvas especiais da Agrivale, trouxe cinco dicas para ajudar a introduzir frutas na alimentação dos pequenos. Confira:

1. Use a criatividade: capriche na apresentação do prato. Você pode servir em espetinhos ou usar um cortador especial com moldes de desenhos para deixar as frutas em formatos divertidos. Isso vai chamar a atenção da criança e deixar a experiência mais divertida e interessante.





2. Ofereça sucos naturais: os sucos naturais são ricos em fibras e podem ser ótimos aliados caso o seu pequeno ainda rejeite as frutas. Ao invés de sucos de caixinha ou refrigerantes, invista nas versões in natura.

3. Invista em opções mais doces: de início, ofereça opções mais docinhas para que o seu filho sinta prazer em consumir frutas. As primeiras experiências são muito importantes e podem fortalecer o hábito. As uvas sem sementes e têm um alto teor de doçura, comparada as demais. Seu sabor é semelhante ao de um algodão doce, sendo excelente para as crianças.





4. Dê o exemplo: o filho imita o comportamento dos pais. Verifique se o hábito de comer frutas também faz parte da sua rotina para incentivar a criança.





5. Sirva de sobremesa: sempre sirva uma fruta como sobremesa para a criança. Em ocasiões especiais, incremente receitas decorando com frutas, para que elas sempre estejam disponíveis, como no exemplo abaixo: no delicioso Mousse de Baunilha com Uvas. Veja como fazer:





Mousse de Baunilha com Uvas





Ingredientes:





- 1 lata de leite condensado

- 1 lata de creme de leite

- 2 envelopes de gelatina em pó sem sabor

- 6 colheres (sopa) de água

- 1 colher (sopa) de essência de baunilha

- 1 litro de leite

- 2 gemas

- Uvas para decorar





Modo de preparo:





1. Hidrate a gelatina na água e dissolva em banho-maria. No liquidificador, coloque o restante dos ingredientes.





2. Adicione a gelatina dissolvida e bata por 3 minutos. Despeje em refratários individuais.





3. Leve para gelar por no mínimo 3 horas. Decore com uvas.





4. Retire e sirva.