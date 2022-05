Estudo diz que atividade física reduz sintomas de depressão e ansiedade em mulheres

O projeto Active Aging Longitudinal Study, que analisa o impacto do treinamento de força muscular sobre a saúde de mulheres na pós-menopausa, publicou seu primeiro artigo com abordagem na saúde mental no volume 26 do periódico internacional “Aging and Mental Health”, do Reino Unido. O primeiro autor é Paolo Marcello Cunha Fabro, Doutor em Educação Física pela UEL e Membro do GEPEMENE (Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício), que desenvolve o projeto. Atualmente, ele faz Pós-Doutorado em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein, desenvolvendo uma pesquisa sobre exercícios físicos para pessoas com doenças vasculares.

O estudo, intitulado “Resistance training reduces depressive and anxiety symptoms in older women: a pilot study”, pode ser lido aqui. Os coautores são da UFSM (RS), USP, e instituições da China e Reino Unido. De acordo com Paolo Fabro, o pesquisado inglês, Brendon Stubbs, é a maior autoridade mundial na área, e os demais figuram também entre os mais importantes do mundo.

O objetivo do estudo foi analisar o efeito do treinamento de resistência sobre participantes com sintomas de depressão e ansiedade (mas não diagnosticadas com as doenças), observando os fatores idade, alterações cognitivas e força muscular sobre tais sintomas. Um total de 41 mulheres com 60 anos ou mais foi dividido em grupo de treinamento e grupo controle. O primeiro foi submetido a um programa progressivo e supervisionado de treinamento durante 12 semanas, envolvendo oito exercícios feitos em três séries, três dias por semana, de modo a exercitar toda a musculatura corporal, enquanto o grupo de controle não recebeu intervenção durante o mesmo período.





Foram observados antes e depois dos exercícios, a força muscular, função cognitiva, e sintomas de depressão e de ansiedade, que foram reduzidos ao final. “As mulheres que apresentam sintomas leves de depressão e ansiedade conseguiram reduzi-los ainda mais”, conta Paolo Fabro.