Tubarão fecha com Vinícius Eutrópio como técnico da equipe

O Londrina já tem um novo treinador para 2022. Vinícius Eutrópio vai comandar o Tubarão na próxima temporada em substituição a Márcio Fernandes. O LEC ainda não oficializou o nome do profissional, o que deve acontecer ainda nesta segunda-feira (6).

Vinícius Eutrópio tem 55 anos e passou por diversos clubes do futebol brasileiro como Ponte Preta, Chapecoense, América Mineiro e Santa Cruz. Trabalhou também em Portugal e no mundo árabe. Os seus últimos trabalhos foram no Figueirense, Joinville e Paysandu.





O novo treinador vai iniciar a sua trajetória no LEC no dia 3 de janeiro, data da reapresentação do elenco alviceleste. Em 2022, o técnico vai dirigir o Tubarão no Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e série B do Brasileiro.